Развитие плода отлили в бронзе

14 бронзовых скульптур, изображающих развитие плода в чреве матери от зачатия до рождения младенца, были открыты на всеобщее обозрение у здания Сидры, новейшей клиники матери и ребёнка, в столице Катара Дохе. Автор скульптурной композиции, британец Дэмиен Херст, назвал её "Чудесным путешествием". Ожидается, что скульптуры могут возмутить некоторых жителей Катара.

Лейла Ибрагим Баха, искусствовед Катарского фонда: "На наш взгляд, они перекликаются с миссией Сидры – заботой о здоровье матери и младенца. Я считаю это именно то, что нужно для этого места. Наверняка, они не всем понравятся, наверняка не все их поймут. Но именно затем их и поставили – для того, чтобы спровоцировать дискуссию, размышление. С этой целью произведения искусства и выставляют в общественных местах".