Гран-при по дзюдо в Гааге: золото Антонины Шмелёвой

Главным героем заключительного дня Гран-при по дзюдо в Гааге стал серб Александар Куколь. На пути к финалу в категории до 90 кг он показал, на что способен.
Приёмы учи-мата и косото-гаке принесли ему победу над россиянином Александром Росляковым, своевременная подсечка решила исход поединка против британца Фрейзера Чемберлена, а ещё один прекрасно выполненный бросок учи-мата завершил встречу с бельгийцем Иоахимом Ботьё.
В финале ему противостоял не кто иной, как действующий чемпион мира Николоз Шеразадишвили, выступающий за сборную Испании, у которого день тоже складывался весьма удачно. Самыми яркими моментами его отборочных матчей стал победный бросок уки-гоши в поединке против россиянина Сайд-Эми Жамбекова и любимый приём учи-мата, поставивший точку в схватке с финном Аату Лааманеном.
Так в финале встретились два лучших дзюдоиста в этой весовой категории.
Исход поединка решила блестящая атака сербского спортсмена: он сумел повалить противника и удержать его на татами. Золотую медаль Куколь получил из рук Аннеке Ван дер Марел, заведующей департаментом спорта Гааги.
Александар Куколь: “Мы уже встречались на татами, и не один раз, каждый раз матч получается очень интересным. Я знал, что скучно не будет. Исход наших поединков непредсказуем, я очень рад, что в этот раз мне удалось победить”.
Героиня третьего дня соревнований россиянка Антонина Шмелёва показала, что в категории до 78 кг на этом турнире она лучшая, уже на отборочном этапе.
В финальном поединке она продемонстрировала впечатляющие навыки борьбы на татами и не оставила фрацуженке Саме Аве Камаре шансов на победу.
Это первая золотая медаль мирового тура международной федерации дзюдо в карьере Шмелёвой - долгожданная награда, к которой она давно стремилась.
Антонина Шмелёва: “ Я очень счастлива. Очень долго ждала этого момента, и вот он настал. Это был удивительный день, и я счастлива.”
В категории до 100 кг лучшим стал Петер Пальчик из Израиля. В финале он одолел белоруса Никиту Свирида, блестяще выполнив приём сеой-наге в дополнительное время, и заработал второе золото мирового тура международной федерации дзюдо подряд.
Впервые медаль мирового тура международной федерации дзюдо досталась спортсменке из Камеруна. Хортенс Ванесса Мбалла Атангана получила серебро в категории свыше 78 кг. Высшей награды в этой категории удостоилась белоруска Марина Слуцкая.
Украинец Яков Хаммо поднялся на верхнюю ступень пьедестала в категории свыше 100 кг. Победу в финальном поединке против румынского дзюдоиста Владута Симионеску ему принёсла подсечка учи-гари.
Самым запоминающимся приёмом дня стал сеой-наге в исполнении голладки Илоны Лукассен, который принёс ей победу в матче за бронзовую награду против бывшей чемпионки мира и её соотечественницы Маринде Веркерк.