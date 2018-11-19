Гран-при по дзюдо в Гааге: золото Антонины Шмелёвой

Главным героем заключительного дня Гран-при по дзюдо в Гааге стал серб Александар Куколь. На пути к финалу в категории до 90 кг он показал, на что способен.

Приёмы учи-мата и косото-гаке принесли ему победу над россиянином Александром Росляковым, своевременная подсечка решила исход поединка против британца Фрейзера Чемберлена, а ещё один прекрасно выполненный бросок учи-мата завершил встречу с бельгийцем Иоахимом Ботьё.

В финале ему противостоял не кто иной, как действующий чемпион мира Николоз Шеразадишвили, выступающий за сборную Испании, у которого день тоже складывался весьма удачно. Самыми яркими моментами его отборочных матчей стал победный бросок уки-гоши в поединке против россиянина Сайд-Эми Жамбекова и любимый приём учи-мата, поставивший точку в схватке с финном Аату Лааманеном.

Так в финале встретились два лучших дзюдоиста в этой весовой категории.