Валлетта: пробуждение "спящей красавицы"

Это первое путешествие с новой программой "Окно в Европу", и мы отправляемся в мальтийскую Валлетту. Долгие годы усердной работы принесли свои плоды: город полностью обновился, преобразился. А ещё в этом году Валлетту объявили Культурной столицей Европы.
История Мальты полна драматичных событий. На протяжении тысячелетий страна считалась стратегически важным местом для финикийцев, римлян, арабов, средневековых рыцарей и современных флотилий. Столица продолжает бережно хранить память о прошлом. И в то же время, перед нами она предстаёт в новом облике.
Здесь отреставрированы или полностью реконструированы дворцы, театры, гостиницы, галереи, рынки. Богат на события мир культуры и искусства. С открытием многочисленных кафе, клубов, ресторанов в городе появилась ночная жизнь.
Преображение можно заметить повсюду. Новые постройки прекрасно вписались в старинный архитектурный ландшафт, теперь в нём гармонично сочетаются стиль барокко с современным дизайном. Подробнее об этом рассказал автор проекта реконструкции главных Городских ворот, за основу которого были взяты идеи итальянского архитектора Ренцо Пиано, также работавшего над зданием Национального парламента.
Мы посетили самый большой крытый рынок "Сук", частично разрушенный во время Второй мировой войны. Он вновь открыл свои двери после проведения в здании капитального ремонта. Теперь прилавки павильонов заполнены товарами и продуктами со всего мира. Наш ведущий отведал мальтийские угощения – рыбный пирог тал-лампуки, лепешки фтира и знаменитые пирожки-пастицци.
В культурном центре Европы искусство процветает в разнообразных проявлениях и формах. На одной из тихих улиц столицы мы нашли галерею "Блиц", заглянули в Музей современного искусства, прошлись по залам центра "Творческое пространство". О сближении культур разных народов свидетельствуют многочисленные выставки, инсталляции, собрания работ местных и иностранных художников.
Открытием для нас стал отремонтированный театр "Маноэль", где проходят постановки как на мальтийском, так и английском языках. Художественный руководитель поведал нам об истории старинного театра и новых спектаклях, экспериментах по смешению жанров.
На протяжении десятилетий разнообразие местной архитектуры служило декорациями для киноиндустрии. Например, здесь снимался фильм "Мировая война Z" с Брэдом Питтом в главной роли. Мы побывали в одном из мест, где велись съёмки.
Прогулка по Стрейт-Стрит позволила нам окунуться в ночную жизнь города. Раньше улица пользовалась дурной славой. Низкосортные бары, бордели и прочие злачные места заменили кафе и рестораны с высококлассным сервисом, где за бокалом вина жители и гости города наслаждаются живой музыкой. Наш ведущий даже спел для посетителей одного из заведений под аккомпанемент местной группы.
Мы стали свидетелями народных гуляний на площади Святого Георгия, торжественного парада музыкантов оркестров, грандиозного представления у Главных ворот, того, как город ликует и празднует, как и подобает Культурной столице Европы.