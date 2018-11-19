На протяжении двух лет жительница французского города Тюль Роза Мария да Круз прятала свою маленькую дочку Серену в багажнике автомобиля. Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы (3 из них - условно). Изначально ей грозило до 20 лет тюрьмы. В ближайшие годы да Круз также будет находиться под социально-судебным наблюдением.
"Не ребенок, а вещь"
"Не ребенок, а вещь"
"Несуществующая игрушка"
Подсудимая рассказала, что начала посещать психиатра, но ей все еще сложно принять существование Серены. На одном из допросов женщина сказала, что для нее дочка была "несуществующей игрушкой". У малышки даже не было имени. Сереной мать ее назвала только в тот момент, когда об имени девочки спросили следователи. Правда, как пишет France 3, показания да Круз во время заседания суда были крайне противоречивы. Женщина говорила, что хотела, чтобы кто-нибудь обнаружил Серену, и что она не знала, насколько болен ее ребенок (у девочки тяжелая форма аутизма и функциональное расстройство).
"Запах был невыносимый, чудовищный"
Малышку в 2013 году нашел механик гаража, в котором ремонтировалась машина подсудимой. Он услышал звуки, доносившиеся из багажника. Открыв его, мужчина увидел маленькую девочку, лежавшую в собственных экскрементах. "Запах был невыносимый, чудовищный", - рассказал следователям пожарный, который тоже попытался помочь девочке. Серена ела дышала. Малышка лежала на пакетах с мусором, рядом было несколько игрушек, бутылка с молоком. Но больше всего оказавшихся на месте потрясло то, что в багажнике были еще и... личинки.
Судьи пришли к выводу, что на протяжении двух лет мать издевалась над дочерью. Малышка недоедала и не получала должного ухода. Это привело к сильной задержке в ее развитии.
"Отрицание беременности"
По словам да Круз, она осознала, что беременна, только на восьмом месяце. Как такое могло произойти? Адвокат организации Enfance et partage Родольф Константино в своем отчете, зачитанном во время заседания суда, говорил о том, что речь может идти о "неприятии действительности", нежелании да Круз признавать, что она ждет ребенка. Диагноз "отрицание беременности" ставится примерно 800-2000 жительницам Франции в год. Правда, остается открытым вопрос, как супруг подсудимой мог не заметить, что его жена находится в положении.
Судьба братьев и сестры Серены
Раньше никаких отклонений подобного рода у да Круз не наблюдалось. Почему у нее пропал материнский инстинкт - специалисты так и не смогли объяснить. По решению судей, женщина полностью лишена родительских прав.
Сейчас трое оставшихся детей пары живут с отцом. Некоторое время они провели в семьях опекунов, но позже суд разрешил им остаться с отцом. С мужчины все обвинения были сняты, он заявляет, что ничего не знал о существовании Серены.