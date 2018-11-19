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Франция

"Не ребенок, а вещь"

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"Не ребенок, а вещь"

"Не ребенок, а вещь"
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Julie Radenac
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На протяжении двух лет жительница французского города Тюль Роза Мария да Круз прятала свою маленькую дочку Серену в багажнике автомобиля. Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы (3 из них - условно). Изначально ей грозило до 20 лет тюрьмы. В ближайшие годы да Круз также будет находиться под социально-судебным наблюдением.

"Несуществующая игрушка"

Подсудимая рассказала, что начала посещать психиатра, но ей все еще сложно принять существование Серены. На одном из допросов женщина сказала, что для нее дочка была "несуществующей игрушкой". У малышки даже не было имени. Сереной мать ее назвала только в тот момент, когда об имени девочки спросили следователи. Правда, как пишет France 3, показания да Круз во время заседания суда были крайне противоречивы. Женщина говорила, что хотела, чтобы кто-нибудь обнаружил Серену, и что она не знала, насколько болен ее ребенок (у девочки тяжелая форма аутизма и функциональное расстройство).

"Запах был невыносимый, чудовищный"

Малышку в 2013 году нашел механик гаража, в котором ремонтировалась машина подсудимой. Он услышал звуки, доносившиеся из багажника. Открыв его, мужчина увидел маленькую девочку, лежавшую в собственных экскрементах. "Запах был невыносимый, чудовищный", - рассказал следователям пожарный, который тоже попытался помочь девочке. Серена ела дышала. Малышка лежала на пакетах с мусором, рядом было несколько игрушек, бутылка с молоком. Но больше всего оказавшихся на месте потрясло то, что в багажнике были еще и... личинки.

Судьи пришли к выводу, что на протяжении двух лет мать издевалась над дочерью. Малышка недоедала и не получала должного ухода. Это привело к сильной задержке в ее развитии.

"Отрицание беременности"

По словам да Круз, она осознала, что беременна, только на восьмом месяце. Как такое могло произойти? Адвокат организации Enfance et partage Родольф Константино в своем отчете, зачитанном во время заседания суда, говорил о том, что речь может идти о "неприятии действительности", нежелании да Круз признавать, что она ждет ребенка. Диагноз "отрицание беременности" ставится примерно 800-2000 жительницам Франции в год. Правда, остается открытым вопрос, как супруг подсудимой мог не заметить, что его жена находится в положении.

Судьба братьев и сестры Серены

Раньше никаких отклонений подобного рода у да Круз не наблюдалось. Почему у нее пропал материнский инстинкт - специалисты так и не смогли объяснить. По решению судей, женщина полностью лишена родительских прав.

Сейчас трое оставшихся детей пары живут с отцом. Некоторое время они провели в семьях опекунов, но позже суд разрешил им остаться с отцом. С мужчины все обвинения были сняты, он заявляет, что ничего не знал о существовании Серены.