"Не ребенок, а вещь"

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На протяжении двух лет жительница французского города Тюль Роза Мария да Круз прятала свою маленькую дочку Серену в багажнике автомобиля. Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы (3 из них - условно). Изначально ей грозило до 20 лет тюрьмы. В ближайшие годы да Круз также будет находиться под социально-судебным наблюдением.

"Несуществующая игрушка" Подсудимая рассказала, что начала посещать психиатра, но ей все еще сложно принять существование Серены. На одном из допросов женщина сказала, что для нее дочка была "несуществующей игрушкой". У малышки даже не было имени. Сереной мать ее назвала только в тот момент, когда об имени девочки спросили следователи. Правда, как пишет France 3, показания да Круз во время заседания суда были крайне противоречивы. Женщина говорила, что хотела, чтобы кто-нибудь обнаружил Серену, и что она не знала, насколько болен ее ребенок (у девочки тяжелая форма аутизма и функциональное расстройство).