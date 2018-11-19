Вернуть "утраченного друга" домой - такова миссия коренных жителей Острова Пасхи, прилетевших на этой неделе в Лондон. Здесь во вторник состоится встреча членов комиссии по развитию Рапануи с руководством Британского музея. Делегация намерена потребовать возвращения Хоа-Хака-Нана-Иа - одного из самых известных каменных истуканов, украшающих остров.
Жители острова Пасхи хотят вернуть "утраченного друга"
Жители острова Пасхи хотят вернуть "утраченного друга"
"Мы проделали это путешествие, чтобы достучаться до сердец британцев и донести до них
нашу точку зрения: для них это знаменитая тысячелетняя статуя, которая выставлена в Британском музее, а для нас - это предок, который должен вернуться домой, в Рапануи!" - говорит член комиссии по развитию Рапануи Анакена МАНУТОМАТОМА.
В поездке делегацию сопровождает министр национального достояния Чили - государства, к которому относится остров Пасхи. По мнению Фелипе Варда, Хоа-Хака-Нана-Иа не просто одна из 900 статуй, это - редкое свидетельство культа птицечеловека.
"Я думаю, у нас есть аргументы, отличающие нашу просьбу от многих других, которые адресуют Британскому музею. Речь прежде всего идет о живой культуре, которую жители острова поддерживают, они свято чтут обычаи предков. Этот Моаи для них - часть живой истории, а не каменная статуя", - говорит Вард.
Выполненное из базальта в период с XIII по XV века изображение Хоа-Хака-Нана-Иа в 1868 году было вывезено с острова Ричардом Пауэллом, капитаном судна Topaze, и передано королеве Виктории, которая передала его Британскому музею. Британский музей готов рассмотреть возможность предоставить предметы из своей коллекции, но "на обычных условиях", прокомментировал ситуацию его пресс-секретарь.