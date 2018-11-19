Жители острова Пасхи хотят вернуть "утраченного друга"

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Вернуть "утраченного друга" домой - такова миссия коренных жителей Острова Пасхи, прилетевших на этой неделе в Лондон. Здесь во вторник состоится встреча членов комиссии по развитию Рапануи с руководством Британского музея. Делегация намерена потребовать возвращения Хоа-Хака-Нана-Иа - одного из самых известных каменных истуканов, украшающих остров.

"Мы проделали это путешествие, чтобы достучаться до сердец британцев и донести до них