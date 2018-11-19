Срочная новость

Срочная новость

Чили

Жители острова Пасхи хотят вернуть "утраченного друга"

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Жители острова Пасхи хотят вернуть "утраченного друга"

Жители острова Пасхи хотят вернуть "утраченного друга"
Размер текста Aa Aa

Вернуть "утраченного друга" домой - такова миссия коренных жителей Острова Пасхи, прилетевших на этой неделе в Лондон. Здесь во вторник состоится встреча членов комиссии по развитию Рапануи с руководством Британского музея. Делегация намерена потребовать возвращения Хоа-Хака-Нана-Иа - одного из самых известных каменных истуканов, украшающих остров.

"Мы проделали это путешествие, чтобы достучаться до сердец британцев и донести до них

нашу точку зрения: для них это знаменитая тысячелетняя статуя, которая выставлена в Британском музее, а для нас - это предок, который должен вернуться домой, в Рапануи!" - говорит член комиссии по развитию Рапануи Анакена МАНУТОМАТОМА.

В поездке делегацию сопровождает министр национального достояния Чили - государства, к которому относится остров Пасхи. По мнению Фелипе Варда, Хоа-Хака-Нана-Иа не просто одна из 900 статуй, это - редкое свидетельство культа птицечеловека.

"Я думаю, у нас есть аргументы, отличающие нашу просьбу от многих других, которые адресуют Британскому музею. Речь прежде всего идет о живой культуре, которую жители острова поддерживают, они свято чтут обычаи предков. Этот Моаи для них - часть живой истории, а не каменная статуя", - говорит Вард.

Выполненное из базальта в период с XIII по XV века изображение Хоа-Хака-Нана-Иа в 1868 году было вывезено с острова Ричардом Пауэллом, капитаном судна Topaze, и передано королеве Виктории, которая передала его Британскому музею. Британский музей готов рассмотреть возможность предоставить предметы из своей коллекции, но "на обычных условиях", прокомментировал ситуацию его пресс-секретарь.