Дональд Трамп: "Мы тоже будем убирать подлесок"

Во время своего посещения пострадавшей от лесных пожаров Калифорнии президент Дональд Трамп обратился к примеру Финляндии, заявив, что за состоянием лесов там следят лучше. Поэтому, несмотря на площади лесонасаждений, пожаров в этой северной стране почти не бывает.

Дональд Трамп посещает город Малибу в Калифорнии Фото Рейтер

"Я беседовал с финским президентом, и он мне объяснил, как там управляют лесами. Финны - лесная нация, он так сказал. И люди там проводят много времени, убирая подлесок, сгребая опавшую листву и хвою, свозя их в другие места. Это на самом деле решаемая задача. Сейчас мы над этим работаем", - подчеркнул американский президент.