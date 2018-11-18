Караван мигрантов упёрся в стену

Мигранты из стран Центральной Америки, добравшиеся с караваном до границы Мексики и США, оказались в отчаянном положении. Местные жители дают иноземцам понять, что вовсе им не рады, а их шансы прорваться через внушительную стену, возведённую на границе, представляются крайне небольшими. Между тем, люди всё продолжают прибывать, хотя даже заночевать им тут негде.