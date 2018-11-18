Гран-при по дзюдо в Гааге: золото Мусы Могушкова

Во второй день Гран-при по дзюдо в Гааге болельщики ждали золота от Франка де Вита. Когда голландец вышел на татами против болгарина Ивайло Иванова в финальном поединке в категории до 81 кг, зрители уже приготовились праздновать победу вместе с соотечественником.

Однако героем дня стал Иванов, которому удалось получить первую золотую медаль мирового тура за 2 года. Болгарского спортсмена было не остановить, и после броска в стиле Хабарели он удержал противника на татами до победы. Де Вит остался только вторым, но даже после поражения дружески обнял победителя.