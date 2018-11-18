Гран-при по дзюдо в Гааге: золото Мусы Могушкова

Во второй день Гран-при по дзюдо в Гааге болельщики ждали золота от Франка де Вита. Когда голландец вышел на татами против болгарина Ивайло Иванова в финальном поединке в категории до 81 кг, зрители уже приготовились праздновать победу вместе с соотечественником.
Однако героем дня стал Иванов, которому удалось получить первую золотую медаль мирового тура за 2 года. Болгарского спортсмена было не остановить, и после броска в стиле Хабарели он удержал противника на татами до победы. Де Вит остался только вторым, но даже после поражения дружески обнял победителя.
Ивайло Иванов: “Да, я прекрасно себя чувствую. Я очень рад, это не только моя победа, это подарок моему сыну, теперь я вернусь домой и продолжу тренировки, а потом, возможно, приму участие в мастерсе.”
В категории до 63 кг лучшей стала китаянка Янг Дзюнься. Прекрасные навыки борьбы на татами, благодаря которым она выделялась среди других дзюдоисток, сделали её героиней дня. Все утренние поединки она заканчивала своим фирменным приёмом.
В финале её ждала встреча с выступающей за сборную Великобритании Алис Шлезингер. После нескольких сильных атак китаянка сумела удержать соперницу на татами довольно необычным способом: ноги британки были свободны, а голова зафиксирована. Поединок завершился победой Янг, для неё это первая золотая медаль Гран-при за более, чем за 3 года.
Россиянин Муса Могушков удостоился высшей награды в категории до 73 кг. В финальном поединке его противником стал Акил Гякова из Косово. Решающую оценку "вадза-ари" в затянувшееся дополнительное время Могушкову принесла вовремя выполненная подсечка.
Золото для сборной Великобритании заработала бронзовая медалистка олимпиады в Рио Салли Конвей. Она поднялась на верхнюю ступень подиума в категории до 70 кг. 9 золотых наград, разыгранных в первые 2 дня турнира, достались дзюдоистам из 9 разных стран.
Салли Конвей: "Я очень рада, и дело не только в золотой медали, я действительно довольна сегодняшним выступлением. Думаю, я на верном пути. Во время соревнований я всегда думаю о том, что можно было бы изменить, анализирую, над чем нужно будет поработать после турнира, чтобы стать ещё лучше".
Самый зрелищный приём дня применил россиянин Денис Ярцев в поединке против голландца Сама Ван Т Вестенде. Прекрасно и своевременно исполненный бросок через ногу вперёд - о-гурума обеспечил ему выход в следующий раунд.