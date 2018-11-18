Правительство Франции не отменит эко-налог

В воскресенье к акциям протеста "желтых жилетов" во Франции, по данным МВД, присоединились 40 тысяч человек. Они провели более 150 акций — блокировали дороги, подъездные пути к бензоколонкам и супермаркетам. Масштаб протестов несколько снизился, но участники манифестаций утверждают, что намерены возобновить акции с новой силой в следующие выходные.

"Второй день протеста был нужен, чтобы показать, насколько народ устал. Здесь много молодых, потому что они еле сводят концы с концами. Здесь есть люди, которые получают маленькую зарплату, а работают как одержимые, это не жизнь, а выживание".

"Мы вышли на улицу, чтобы сказать, что нам надоело, это народ Франции так говорит, это выступает народ. Мы хотим добиться от государства понимания, чтобы власти попытались понять, что мы страдаем".

Между тем премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в эфире телеканала "France-2" с оценкой происходящего, отказался отменять налог, из-за которого люди вышли на акции протеста.

"Я прислушиваюсь к гражданам Франции, движение "желтых жилетов" громко заявило о своих требованиях. Но я должен сказать, что правительство, которое постоянно меняет политику из стороны в сторону, чтобы справиться с проблемами, — как это часто делали предыдущие власти, — такое правительство не сможет провести полезные для страны реформы", — заявил Эдуар Филипп.

В ходе демонстраций были задержаны 282 человек, из них 157 остаются под стражей. По словам премьер-министра, свобода манифестаций гарантирована в стране, однако во Франции не должно быть места для анархии.