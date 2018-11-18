При попытке добраться до итальянского побережья утонули двое мигрантов, восемь пропали без вести. Все они - выходцы из Алжира.
У берегов Сардинии утонули мигранты
У берегов Сардинии утонули мигранты
Трагедия произошла в пятницу близ острова Торо на юго-западе Сардинии. Лодка с 13 пассажирами на борту следовала из алжирского города Аннаба.
"В период с вечера пятницы и до полудня субботы мы обнаружили тела двоих людей. Поиски продолжаются, они координируются береговой охраной Кальяри. В спасательной операции задействованы наши суда и авиатехника, а также агентства Frontex, полиции и вертолёт ВВС страны", - рассказал журналистам Джузеппе Минотауро, представитель итальянской береговой охраны.
Спастись удалось лишь троим. Они рассказали, что в километре от берега у лодки сломался мотор. Некоторые не стали дожидаться спасателей и отправились до острова вплавь.
По официальным данным, с начала текущего года почти 1200 алжирцев, в основном молодых мужчин, сумели пересечь Средиземное море и добраться до побережья Италии.