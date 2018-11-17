Гран-при по дзюдо в Гааге: невероятная победа Теруми Отсуи

В первый день Гран-при по дзюдо в Гааге золотые медали завоевали представители пяти стран.

Героем дня стал грузин Важа Маргвелашвили, выступающий в категории до 66 кг. Он продемонстрировал невероятное мастерство. В полуфинальном поединке против Дениса Виеру из Молдовии Магвелашвили удостоился оценки иппон за молниеносную подсечку.

В финале его соперником стал израильтянин Барух Шмайлов, занимающий пятое место в мировом рейтинге. Удачная контратака принесла Магвелашвили победу в этом непростом матче и третье золото мирового тура в этом году.

Важа Маргвелашвили: "Это был мой первый поединок против Шмайлова, он очень сильный противник. Я очень рад, что мне удалось его одолеть. Теперь мне хотелось бы победить на турнире Большого Шлема в Осаке, потому что я давно мечтаю об этом. И ещё там очень непросто стать лучшим, ведь, чтобы победить в Японии нужно одолеть четырёх самураев.