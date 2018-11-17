В первый день Гран-при по дзюдо в Гааге золотые медали завоевали представители пяти стран.
Гран-при по дзюдо в Гааге: невероятная победа Теруми Отсуи
Гран-при по дзюдо в Гааге: невероятная победа Теруми Отсуи
Героем дня стал грузин Важа Маргвелашвили, выступающий в категории до 66 кг. Он продемонстрировал невероятное мастерство. В полуфинальном поединке против Дениса Виеру из Молдовии Магвелашвили удостоился оценки иппон за молниеносную подсечку.
В финале его соперником стал израильтянин Барух Шмайлов, занимающий пятое место в мировом рейтинге. Удачная контратака принесла Магвелашвили победу в этом непростом матче и третье золото мирового тура в этом году.
Важа Маргвелашвили: "Это был мой первый поединок против Шмайлова, он очень сильный противник. Я очень рад, что мне удалось его одолеть. Теперь мне хотелось бы победить на турнире Большого Шлема в Осаке, потому что я давно мечтаю об этом. И ещё там очень непросто стать лучшим, ведь, чтобы победить в Японии нужно одолеть четырёх самураев.
Героиня дня японка Теруми Отсуи до турнира в Гааге занимала лишь 163 место в мировом рейтинге, но своим выступлением доказала, что рейтинг - это только цифры и на самом деле возможно всё. Она удостоилась высшей награды в категории до 57 кг
В финале ей противостояла китаянка Лю Тонгуань. Японка успешно провела атаку коши-гурума и уложила соперницу на татами. Тонгуань попыталась освободиться, но Отсуи не дала ей такой возможности и вышла из этой схватки победительницей. Во время церемонии награждения японка не могла сдержать эмоций.
Теруми Отсуи: «Я думаю, мой самый сложный поединок сегодня был против француженки Присциллы Ньето, это был очень долгий матч и на него ушло много сил».
Многократный победитель турниров мирового тура международной федерации дзюдо Амартувшин Дашдаваа добавил новую золотую медаль в свою коллекцию на радость монгольским болельщикам.
Бельгийская дзюдоистка Шарлин Ван Сник продемонстрировала прекрасное владение приёмами не-ваза и стала лучшей в категории до 52 кг. Это девятое золото мирового тура в её карьере.
Украинка Марина Черняк завоевала второе золото Гран-при в категории до 48 кг. Победу в финальном поединке против китаянки Яо Сюн ей принёс приём ко-сото-гаке.
Самый зрелищный приём дня применила голландка Магрит Бергстра, выступающая в категории до 57 кг. Местные болельщики пришли в восторг от прекрасно выполненного броска учи-мата.