Небо над Сан-Франциско заволокло дымом

Из-за дыма от лесных пожаров, бушующих на севере Калифорнии, в пятницу в Сан-Франциско были отменены занятия в школах, закрыты туристические объекты. Не ходил даже знаменитый канатный трамвай. Несмотря на то, что до зоны бедствия отсюда 300 км, ветер гонит дым в направлении города, и местные власти рекомендуют людям по возможности не покидать помещений, а тем, кто выходит на улицу – надевать маски.