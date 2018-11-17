В день 45-й годовщины восстания студентов афинского Политехнического института тысячи человек приняли участие в традиционном марше протеста к посольству США. Впереди колонны манифестанты несли греческий флаг восстания со следами крови погибших студентов и лежащими на нем красными гвоздиками
Афины: 45-я годовщина восстания студентов
Афины: 45-я годовщина восстания студентов
Из столицы Греции передает корреспондент Euronews: "Восстание не было направлено на свержение военной диктатуры, но показало безжалостность режима. В ходе беспрецедентного разгона демонстрантов, по данным последних исследований, 40 человек погибли, 1100 пострадали".
Порядок в греческой столице обеспечивали пять тысяч полицейских. В последние годы эта акция служит поводом для беспорядков, которые устраивают анархисты. Манифестации также превращались в акции протеста против проводившейся под контролем Евросоюза и МВФ политики жесткой экономии.
К сегодняшнему маршу присоединились представители левых партий и движений, профсоюзов и студенческих союзов. Учитель истории Стефанос Ганотис говорит: "Эта годовщина — не музейный праздник, ее отмечают в духе времени. И сегодня существует большая потребность отстаивать определенные права, которые еще несколько лет назад были очевидными для всех".
Диктатор Георгиос Пападопулос захватил власть в 1967 году. Правление хунты "черных полковников" в Греции поддерживали США.