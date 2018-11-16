«Бунт консерваторов»

Голосование по вотуму доверия Терезе Мэй может состояться в начале следующей недели. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на свои источники в парламенте. Для того, чтобы запустить процедуру, 48 однопартийцев премьер-мини ста должны написать письма о том, что больше не доверяют лидеру партии и главе правительства. Чтобы удержаться, Мэй понадобится простое большинство голосов. Пресса обсуждает, найдутся ли они у неё.

«Если коллеги согласятся со мной, — терпеть такую политику более невозможно. А если её невозможно терпеть, то пора признать её связь с премьер-министром Терезой Мэй. Я с сожалением должен сообщить, что пора подписать письма, провести голосование и испытать волю консервативной партии».

Наблюдатели говорят о бунте консерваторов против Терезы Мэй. Сторонники «жёсткого брексита» критикуют согласованный план «развода», утверждая, что это совсем не то, на что рассчитывали британцы, голосовавшие на референдуме.

Марк Франсуа, консервативная партия:

«К сожалению, после длительного периода размышлений я больше не могу доверять премьер-министру, поскольку она согласилась на сделку „Чекерс“, по которой мы одной ногой выйдем, а другой ногой останемся в ЕС. Так что после „брексита“ будет хуже, чем сейчас».

Сама Мэй и её сторонники уверены в абсолютной правильности своей линии, а бунтовщиков называют фактически популистами, ставящими под угрозу интересы страны р ади собственной политической выгоды.

Рори Стюарт, консервативная партия:

«Они хотят, чтобы Великобританию воспринимали как Сингапур, чтобы отношения с ЕС были на уровне, скажем, Таиланда — такое впечатление складывается от их писем. Для них неприемлема любая сделка, любой практичный компромисс, любое участие в каком бы то ни было таможенном соглашении, любой договор, который позволит нам свободно и беспрепятственно продавать свои товары. Ничего удивительного в том, что они выступают против».

В течение 12 часов после согласования документа в правительстве, кабинет в знак протеста покинули четыре министра, среди которых и главный переговорщик по «брекситу» Доминик Рааб, продержавшийся на посту четыре месяца. Его место займёт замминистра здравоохранения Стивен Баркли.

В случае успешного вотума недоверия Великобритания может оказаться без правительства как раз во время саммита ЕС, на котором сделка должна быть окончательно утверждена.