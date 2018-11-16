Зима близко. Жители Нью-Йорка поняли это в буквальном смысле. Первый в сезоне снегопад вызвал транспортный коллапс на Манхэттене.
Зима пришла в Нью-Йорк
Зима пришла в Нью-Йорк
Мегаполис встал в многокилометровых пробках. Десятки аварий. Поваленные под тяжестью снега деревья. Из-за большого наплыва пассажиров пришлось даже закрыть вход в автобусный терминал на Манхэттене, соединяющий остров с соседним штатом Нью-Джерси. В местных аэропортах задержаны или отменены сотни рейсов.
Населению рекомендовали другие средства передвижения - поезда и паромы.
Ситуацией воспользовались таксисты - тарифы возросли почти втрое.
Снегоуборочная техника не справляется с такими объемами осадков. Коммунальные службы начали посыпать город технической солью.
Пришедшей стихии радуются лишь дети.
По данным синоптиков, снегопад продлится еще несколько часов, затем его сменит дождь, так как ночью температура воздуха начнет расти.