В Таджикистане запускается в работу первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции. После полного ввода в эксплуатацию ГЭС станет крупнейшей в Центральной Азии и самой высокой в мире - высота плотины которой составит 335м. Проектная мощность ГЭС - 3,6 тысячи мегаватт.
В Таджикистане запускают самую высокую ГЭС в мире
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В Таджикистане запускают самую высокую ГЭС в мире
Самый масштабный проект республики еще и самый большой долгострой.
Подготовительные работы на ГЭС начались в 1976 году. Строили плотину с 1982 по 1991 годы. Ее возведение приостановили после распада Советского Союза. В 2007 году власти Таджикистана объявили, что продолжат строительство станции на республиканские средства.
С 2008 года на реализацию проекта строительства Рогунской ГЭС потрачено более 1,5 миллиардов долларов.