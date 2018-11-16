Горных горилл "повысили" до "животных, находящихся в опасности"

Всего в природе живет немногим больше 1000 этих редких приматов, десять лет назад их популяция насчитывала 680 особей.

"Если учесть, сколько видов диких животных исчезает во всем мире, это невероятный успех, - рассказала президент фонда "Горилла", носящего имя Дайан Фосси (Dian Fossey Gorilla Fund) Тара Стоински. - И то, что это произошло в очень бедной стране, где недавно шла война, вселяет надежду".

Дайан Фосси, в честь которой назван фонд, занимающийся защитой и изучением горилл в Африке, была выдающейся американской защитницей дикой природы. Благодаря ее усилиям, мировое сообщество обратило внимание на угрозу исчезновения горных горилл.

Эти животные живут в густых и влажных лесах, обрамляющих спящие вулканы на востоке Африки. Их естественная среда обитания - это национальные парки Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго.

Фосси, которая погибла в 1985 году, предсказывала полное исчезновение этих приматов к 2000-му году. Благодаря объединенным усилиям экологов и зоологов этого не произошло, и популяция горных горилл стабильно увеличивается.