Сериал "Нарко" переезжает в Мексику. Агенты Управления по борьбе с наркотиками отправляются туда, чтобы поймать основателя картеля Гвадалахары Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо. Последний контролировал практически весь мексиканский наркотрафик в 80-х годах и был основным поставщиком кокаина в США.
"Нарко" отправляется в Мексику
"Нарко" отправляется в Мексику
Вместо Хавьера Пеньи в исполнении Педро Паскаля в охоту за наркобароном отправляется Кики Камарена, агент УБН под прикрытием, которого сыграл Майкл Пенья. В роли Гальярдо - мексиканский актер Диего Луна.
"Мы любим развлечения. Это здорово, что мы подсаживаем вас на сериальную иглу. И вы 10 часов напряженно следите за развитием событий в сезоне, получаете удовольствие, а потом рекомендуете просмотр друзьям. Но мы также хотим, чтобы события сериала заставили вас задуматься. Сюжет должен поднимать правильные вопросы и доводить до вашего сведения важные вещи, понимаете? Иначе это пустая трата времени", – говорит Луна.
Сериал расскажет о становлении картеля Гвадалахары в 80-х годах, а также личности Гальярдо, сумевшим организовать одну из крупнейших наркоимперий.
Для молодого агента Камарены - новое дело по его поимке не будет легкой прогулкой.
Четвертый сезон сериала "Нарко" уже на платформе NETFLIX по всему миру.