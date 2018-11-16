"Нарко" отправляется в Мексику

Ольга Кепински • Последние обновления: 16/11/2018 Размер текста Aa Aa

Сериал "Нарко" переезжает в Мексику. Агенты Управления по борьбе с наркотиками отправляются туда, чтобы поймать основателя картеля Гвадалахары Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо. Последний контролировал практически весь мексиканский наркотрафик в 80-х годах и был основным поставщиком кокаина в США.

Вместо Хавьера Пеньи в исполнении Педро Паскаля в охоту за наркобароном отправляется Кики Камарена, агент УБН под прикрытием, которого сыграл Майкл Пенья. В роли Гальярдо - мексиканский актер Диего Луна.