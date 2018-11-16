Дело Навального: "правительство разгромлено"

Добро пожаловать в "Куб"! Здесь мы рассказываем о том, как пользователи соцсетей реагируют на самые важные и обсуждаемые события недели.

"Граница на замке. По крайней мере для меня", - написал Алексей Навальный во вторник на своей странице в Twitter. Сотрудники аэропорта не выпустили его из России. В тот день оппозиционный политик планировал вылететь в Страсбург на оглашение вердикта ЕСПЧ по его делу. Однако служба судебных приставов не разрешила Навальному покинуть страну. Причина тому – непогашенная задолженность. Речь шла о двух миллионах рублей, которые должны были взыскать с Навального по делу "Кировлеса".

При этом в одном из своих постов Навальный писал, что никаких штрафов у него нет, поскольку он внимательно за этим следит. От иронии по этому поводу не удержался член общественный палаты Илья Ремесло:

Прокомментировал произошедшее и директор центра политической информации Алексей Мухин:

Однако, по словам самого Навального, запись о его задолженности на сайте отделения службы судебных приставов по Кировской области появилась только в день вылета. По мнению оппозиционера, это как раз доказывает, что все было подстроено специально, лишь бы он не смог уехать в Страсбург.

Многие пользователи соцсетей задавались вопросом, откуда Навальный в столь короткие сроки взял два миллиона рублей. Ответить на этот вопрос решил сам политик. По его словам, деньги ему дал предприниматель Евгений Чичваркин. Навальный пообещал, что, когда он выиграет дело в ЕСПЧ, долг отдаст.

И, по всей видимости, деньги ему предстоит вернуть в ближайшее время. ЕСПЧ встал на сторону оппозиционера, решив, что аресты и задержания Навального были политически мотивированными и что власти страны нарушили его права. Как написал сам политик в своем Twitter, "правительство разгромлено". Теперь Россия должна выплатить Навальному более 60 тысяч евро компенсаций.

Многих жителей страны тут же взволновал вопрос, где государство будет брать эти деньги. "За политическое решение ЕСПЧ платить будут россияне, - пишет Олег Ивашов, с иронией добавляя: "Спасибо, Навальный!"

С ним согласен пользователь по имени Андрей М. По его мнению, оппозиционер сидит на шее у российских пенсионеров:

Как говорит сам Навальный, Россия теперь заявит, что европейский суд политически мотивирован и что он выносит такие решения, потому что планирует "оранжевую революцию".

О том, как Россия отреагирует на вердикт ЕСПЧ, начали размышлять и интернет-пользователи. Например, Kovu Dragon предположил, что теперь этот суд признают террористической организацией, а за обращение в ЕСПЧ будут заносить в перечень экстремистов и террористов.

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