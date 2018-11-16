Срочная новость

Срочная новость

Россия

Гран-при в Москве: день мировых рекордов

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Гран-при в Москве: день мировых рекордов

Гран-при в Москве: день мировых рекордов
Размер текста Aa Aa

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов обновили мировой рекорд. За короткую программу на этапе Гран-при в Москве они получили 78,47 балла. При этом наставник пары Нина Мозер сказала, что это первый чистый прокат ее подопечных в этом сезоне.

REUTERS/Maxim Shemetov

Главная претендентка на золотую награду среди женщин – олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она выиграла короткую программу с мировым рекордом, улучшив свой собственный результат. Россиянка получила 80,78 балла. Свою соотечественницу Софью Самодурову, которая показала второй результат, Загитова опередила на 13 баллов.

Среди мужчин по итогам первого дня лидирует двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Он также установил мировой рекорд, заработав 110,53 балла. Среди россиян лучший результат показал Михаил Коляда, но он пока занимает восьмую строчку.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.