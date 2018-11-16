Хашогджи: похороны без тела

В стамбульской мечети Фатих верующие собрались на погребальную молитву по оппозиционному саудовскому журналисту Джамалю Хашогджи, чьё тело до сих пор не обнаружено. Помимо близких убитого, здесь был и ряд турецких политиков, среди которых советник президента Турции Ясин Актай, призвавший к ответу виновных в гибели журналиста: «Похороны без тела – это ненормально, но такая символическая церемония – пощёчина тем, кто совершил преступление. Сегодня все спрашивают, почему он был убит. И необходимость отвечать на эти вопросы становится кошмаром для убийц. И ситуация для них будет всё хуже».