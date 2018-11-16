В стамбульской мечети Фатих верующие собрались на погребальную молитву по оппозиционному саудовскому журналисту Джамалю Хашогджи, чьё тело до сих пор не обнаружено. Помимо близких убитого, здесь был и ряд турецких политиков, среди которых советник президента Турции Ясин Актай, призвавший к ответу виновных в гибели журналиста: «Похороны без тела – это ненормально, но такая символическая церемония – пощёчина тем, кто совершил преступление. Сегодня все спрашивают, почему он был убит. И необходимость отвечать на эти вопросы становится кошмаром для убийц. И ситуация для них будет всё хуже».
Хашогджи: похороны без тела
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Хашогджи: похороны без тела
2 октября Джамаль Хашогджи явился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, необходимые для вступления в брак, и больше оттуда не вышел.
Хашогджи был известен критическими выступлениями в адрес политики, проводимой Эр-Риядом, и многие наблюдатели считают, что решение о его устранении не могло быть не согласовано с наследным саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом.
США уже ввели санкции против ряда граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству Хашогджи. Евросоюз также выступил с заявлением в поддержку мер, гарантирующих наказание виновных.