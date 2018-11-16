В эпоху фейковых новостей доверие общества к средствам массовой информации неуклонно снижается. По данным исследования американского центра Pew Research, самый низкий уровень доверия отмечен в Греции. Всего 18% жителей страны доверяют работе журналистов, а 72% считают, что греческие СМИ не освещают деятельность политических партий на равноправной основе, а 58% полагают, что в СМИ не говорят о самых важных новостях дня.
Жители Греции не доверяют СМИ
Жители Греции не доверяют СМИ
Глава Европейского института коммуникаций (ECI) Мариос Ноттас отмечает, что в Греции проблема доверия к СМИ возникла уже давно. По его словам, все началось с того, что общественное телевидение находилось под строгим контролем.
Мариос Ноттас: "В Греции это происходит уже давно, в связи с чем уровень доверия значительно упал, но когда появились частные и муниципальные телеканалы, то стало еще хуже, настолько плохо, что в в этой ситуации неожиданно выиграло Общественное телевидение, оно стало качественнее и сегодня вызывает больше доверия по сравнению с частными СМИ".
88% жителей Греции считают неприемлемой политическую ангажированность в СМИ. Глава Афинского союза журналистов Мария Антониаду говорит: ''Финансовый кризис создал очень серьезные проблемы, теперь жители Греции сомневаются во всем, и в результатах нашей работы тоже. Но мы должны вернуться к этой проблеме и работать над укреплением независимой журналистики".