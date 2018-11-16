Во Франции петиция с требованием о снижении цен на топливо набрала уже свыше 860 тысяч подписей. В субботу участники стихийной акции обещают перекрыть дороги по всей стране.
"Желтые жилеты" готовы к протесту
"Желтые жилеты" готовы к протесту
На сайте движения blocage17novembre.com заявлены не менее 700 акций, а по подсчетам местных СМИ, их в два раза больше.
Между тем пока чуть более сотни демонстраций были задекларированы в соответствии с законом.
Вот что говорят учатсники готовящегося выступления в Ницце:
"Я устала, я живу на зарплату, которая не дотягивает даже до минимальной, я так больше не могу. Я нигде не бываю, кроме дома, я больше ничего не делаю, только плачу за квартиру и за бензин, чтобы добраться до работы в Вильфранше. Сил больше нет".
"В обществе растет атмосфера недовольства. Эта манифестация — еще один способ сказать правительству: хватит, выберете себе другую мишень!"
У спонтанного движения, зародившегося в социальных сетях, нет лидеров и официальных представителей, а сама петиция, опубликованная еще в мае, вызвала резонанс лишь после объявления о планах правительства повысить налог на бензин и дизель в рамках масштабной программы по снижению выбросов и по борьбе с изменениями климата.
На фоне предупреждение премьер-министра о возможных санкциях против тех, кто попытается блокировать дороги, некоторые акции были аннулированы.