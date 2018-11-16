Лучше меньше да лучше

Давид Фонт из Каталонского туристического совета знает об этом не понаслышке.

Программа "Планета бизнеса" приглашает в Барселону, где происходят активные изменения в туристической отрасли. Ставка на экологичность и устойчивое развитие открывает новые перспективы перед игроками рынка.

Давид Фонт, эксперт: "Туризм, не учитывающий экологический фактор, не имеет будущего. И государственные, и частные структуры работают над изменением концепции туризма, сотрудничая с европейскими партнерами. Исследования показывают: возможно, на какое-то время к нам будет приезжать меньше гостей, но привнесут в экономику они гораздо больше".

Группа Travelecology уже сегодня принимает гостей Барселоны по-иному. Небольшой стартап предлагает путешественникам альтернативные варианты отдыха. Компания - часть европейского проекта Wildsea, цель которого - подстегнуть экотуризм, изменив организацию отдыха в популярных туристических направлениях.

Джулия Вера, Travelecology: "Люди, выбирающие экопутешествия, готовы потратить больше ради необычного опыта, времяпрепровождения. Возьмите в качестве примера наше предложение на шхуне "Кария". В итоге, как мы видим, туроператор, турбизнес в целом получают больше прибыли. Это позволяет компаниям нанимать квалифицированный персонал - людей способных разрабатывать нестандартные предложения".

Европейский проект Wildsea оказывает поддержку предпринимателям, малым компаниям, желающим найти свое место на меняющемся рынке туристических услуг. По замыслу, на волне трансформации небольшие, но креативные турагентства должны иметь возможность конкурировать с признанными тяжеловесами отрасли. Последние, кстати, считают специалисты не всегда способны быстро о сменить привычный стиль ведения бизнеса.