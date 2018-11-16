Лучше меньше да лучше

Программа "Планета бизнеса" приглашает в Барселону, где происходят активные изменения в туристической отрасли. Ставка на экологичность и устойчивое развитие открывает новые перспективы перед игроками рынка.
Давид Фонт из Каталонского туристического совета знает об этом не понаслышке.
Давид Фонт, эксперт: "Туризм, не учитывающий экологический фактор, не имеет будущего. И государственные, и частные структуры работают над изменением концепции туризма, сотрудничая с европейскими партнерами. Исследования показывают: возможно, на какое-то время к нам будет приезжать меньше гостей, но привнесут в экономику они гораздо больше".
Группа Travelecology уже сегодня принимает гостей Барселоны по-иному. Небольшой стартап предлагает путешественникам альтернативные варианты отдыха. Компания - часть европейского проекта Wildsea, цель которого - подстегнуть экотуризм, изменив организацию отдыха в популярных туристических направлениях.
Джулия Вера, Travelecology: "Люди, выбирающие экопутешествия, готовы потратить больше ради необычного опыта, времяпрепровождения. Возьмите в качестве примера наше предложение на шхуне "Кария". В итоге, как мы видим, туроператор, турбизнес в целом получают больше прибыли. Это позволяет компаниям нанимать квалифицированный персонал - людей способных разрабатывать нестандартные предложения".
Европейский проект Wildsea оказывает поддержку предпринимателям, малым компаниям, желающим найти свое место на меняющемся рынке туристических услуг. По замыслу, на волне трансформации небольшие, но креативные турагентства должны иметь возможность конкурировать с признанными тяжеловесами отрасли. Последние, кстати, считают специалисты не всегда способны быстро о сменить привычный стиль ведения бизнеса.
Давид Фонт, эксперт: "Мы работаем по нескольким направлениям: над турпроектами для остальной Испании, над круглогодичными программами и над высокоприбыльными предложениями. Да, изменение подхода, по прогнозам специалистов, почти на 3% сократит число приезжающих к нам, однако прибыль от туристов вырастет на целых 7%. Благодаря изменению подхода мы даем возможность большему числу предпринимателей, малых компаний сказать свое слово. Таким образом, мы решаем еще одну задачу - мобилизуем ресурсы в туристической отрасли, создаем новые рабочие места".
Цифры и факты:
· Туризм - один из двигателей экономического роста и создания рабочих мест в Европе.
· В туротрасли трудятся 25 миллионов европейцев, обеспечивая 10% ВВП ЕС.
· Отрасль переживает преобразования, делая ставку на экологичность турбизнеса и его вклад в устойчивое развитие экономики.
· ЕС по линии своих фондов и программ поддерживает инициативы, связанные с развитием экотуризма.
· По линии программы COSME помощь получает проект WILDSEA. Речь идет о сети туроператоров, предлагающих альтернативные варианты отдыха по 20 европейским направлениям.
· Проект также ставит целью привлечение к формированию нового типа туризма местных общин и предпринимателей.
Полезные ссылки:
· Туризм в ЕС
· Экотуризм
· WILDSEA