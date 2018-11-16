Выход Великобритании из Евросоюза окажет огромной влияние на его крупнейший порт Роттердам. Пока паромы и сухогрузы беспрепятственно и беспошлинно прибывают через Северное море в Голландию. Документы у пассажиров не проверяют. Но портовая администрация планирует нанять 900 таможенников на случай введения тарифов.
"Брексит" и день Святой Валентина
"Брексит" и день Святой Валентина
«Мы очень обеспокоены. Если стороны не договориться, то возникнут сбои, задержки, пробки, - сказала торговый представитель Анника Халт. - Ты встревожены, нам нужна ясность ».
Упрощённые ныне экономические связи между Евросоюзом и Соединённым королевством могут подпасть под правила Всемирной торговлой организации. Роттердамская таможня ожидает, что инспекция импорта увеличится на 30 процентов, а экспорта — на 100 процентов.
«Придётся действовать по сценарию ВТО, если сделки достигнуть не удастся, - продолжает Анника Халт. - То, что регулируются Союзом, перейдёт под контроль национальных компаний. Мы будем торговать с Британией как с обычной третьей страной, для которой нет никаких особых привилегий».
Компания Stena Line, которая отправляет в Великобританию 4-5 судов в день, беспокоиться о том, как будет переправляться в её порты срочная и скоропортящаяся продукция.
«Такая как срезанные цветы, - уточнаяет голландский представитель. - Вы должны приехать сюда перед Днём Святого Валентина, здесь будет сумашедшая запарка. Вот почему так важен непрерывный и свободный поток товаров. Представьте, если цветы будут доставлены на следующий день 15 февраля - не очень хорошо. Мы отправим много цветов, и все они должны прибыть вовремя, ведь это букеты предназначены тем, кого любят, ко дню святого Валентина ».
В случае жёсткого «брексита» вместе живых тюльпанов в Англию придётся для верности отправлять электронные цветы и валентинки.