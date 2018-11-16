"Брексит" и день Святой Валентина

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Выход Великобритании из Евросоюза окажет огромной влияние на его крупнейший порт Роттердам. Пока паромы и сухогрузы беспрепятственно и беспошлинно прибывают через Северное море в Голландию. Документы у пассажиров не проверяют. Но портовая администрация планирует нанять 900 таможенников на случай введения тарифов.

«Мы очень обеспокоены. Если стороны не договориться, то возникнут сбои, задержки, пробки, - сказала торговый представитель Анника Халт. - Ты встревожены, нам нужна ясность ».