Премьер ринулась в бурю. Канцлер - мужчина?!

«Я считаю своим долгом перед нашей страной - принимать решения, которые отвечают национальным интересам, - сказала британский премьер-министр. - И я твердо верю головой и сердцем, что данное решение очень даже в интересах всего нашего Соединённого Королевства».

Тереза Мэй входила в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10 и в неизведанные политические воды - после того, как представила соглашение о выходе страны из Евросоюза.

Она, похоже, и сама не верила в то, что её сделка по «брекситу» когда-нибудь будет реализована.

Через считанные часы после заявления премьера несколько отставок потрясли правительство, и целая армия политических оппонентов - внутри и вне её Консервативной партии – решительно выступила против сделки.

Как сказал один член парламента: «Эта сделка всплыла брюхом вверх».

Большая проблема политических противников Мэй в том, что у них нет надежной альтернативы - ни персональной, ни политической.

Кажется, в эти дни в Вестминстере никакой план «брексита» не пользуется поддержкой большинства. И весь политический класс, похоже, застрял между некомпетентностью и неуверенностью.

Многие наблюдатели предположили, чтобы после этой недели дни Терезы Мэй на Даунинг-стрит, 10 сочтены. Однако она проявляла исключительную способность давать отпор почти постоянным политическим атакам со времени прихода на пост премьера после референдума о «брексите» более двух лет назад.

Другая женщина, сделанная из того же прочного материала - это немецкая Ангела Меркель.

После 13 лет работы канцлером она недавно объявила о своем постепенном уходе из политики, взяв на себя частичную ответственность за серию потерь своей партии на земельных выборах.

На этой неделе ей была представлена уникальная платформа, чтобы обрисовать своё политическое наследие, хотя она останется на своём посту ещё три года.

В Европейском парламенте в Страсбурге Меркель изложила свое видение будущего Европы, обрушившись на силы национализма, популизма и нетерпимости.

Она делала это в свойственной ей вежливой и непритязательной манере.

Как видим, это была экстраординарная неделя для женщин в европейской политике.

По совпадению, Германия отметила 100-летие введения женского избирательного права.

На церемонии в Берлине канцлер Меркель высоко оценил прогресс, достигнутый за минувшие годы в политике и обществе, но и посетовала на то, что этот прогресс продолжает быть мучительно медленным.

Например, она подчеркнула, что нужно обеспечить паритет между женщинами и мужчинами в немецких парламентах.

Однако в реальности Германия движется назад. В Бундестаге предыдущего созыва 37 процентов депутатов были женщинами. А сейчас их всего немногим более 30 процентов, что ставит Германию на один уровень с Суданом.

На более позитивной ноте, Меркель сказала, что сегодня никто не смеется над девушкой, которая выражает желание стать канцлером. Некоторые дети даже спрашивают, может ли мужчина быть канцлером Германии?”