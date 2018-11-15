Прощай, оружие!

Полный символизма "Концерт во имя мира" - подарок от Венской филармонии к столетию окончания Первой мировой войны.
В стенах Королевской оперы Версаля музыкальные номера чередовались с видеофрагментами, повествующими о военном конфликте, одном из крупнейших в истории человечества.
Программу концерта составил австрийский дирижер Франц Вельзер-Мёст.
Франц Вельзер-Мёст, дирижер: "Думаю, что эти юбилейные дни - идеальное время остановиться и подумать о случившемся. Постараться понять, как человечество изменилось за последние сто лет. При отборе произведений для концертной программы я руководствовался именно этим....Так, концерт открывается музыкальной волной надежды, веры в гуманизм. Дальше мы слышим леденящие душу военные ритмы. И заканчивается программа вопросом: "Что мы, люди, делаем дальше?"
Надвигающая катастрофа, ритм беды - эта часть программы представлена работой британского композитора Густава Теодора Холста "Марс, войну приносящий" из симфонической сюиты “Планеты”.
Франц Вельзер-Мёст, дирижер: "В этой музыке явно проступает угроза. Кажется, вы слышите, как маршируют военные".
Писатели, художники, композиторы тоже воевали в Первой мировой. Гибли, получали страшные ранения... Австрийский пианист Пауль Витгенштейн, брат известного философа Людвига Витгенштейна, вернулся с фронта без правой руки. Специально для него Морис Равель написал уникальный фортепьянный концерт для левой руки. В Версале его блестяще исполнила Юйцзя Ванг.
Юйцзя Ванг, пианистка: "Равель написал тот концерт так, как будто имел в виду не одну, а три или даже четыре руки. Мы слышим доминирующую мелодию и вдруг - раз!- ее разбивают вот такие вставки, очень яркие и гармоничные. Одной рукой создается многоцветие музыкальной ткани, его абсолютная ритмичность, рождается какая-то дикая энергетика. Я просто наслаждаюсь скрытой этой музыке естественной силой. Она рождается из трех мотивов, которые композитор постоянно развивает и обогащает. Думаю, эта внутренняя энергетика стала отражением окончания войны, вселенской катастрофы. Мне очень нравится эта темная сторона концерта".
Версальский концерт закрыла оркестровая версия "Вопроса без ответа" Чарльза Айвза, ставшая своего рода финальной медитацией.
Франц Вельзер-Мёст, дирижер: "Эта работа посвящена поиску ответа на вопрос: "Куда ушло понимание гуманизма?" Ответ не найден по сей день".