Прощай, оружие!

Программу концерта составил австрийский дирижер Франц Вельзер-Мёст.

Франц Вельзер-Мёст, дирижер: "Думаю, что эти юбилейные дни - идеальное время остановиться и подумать о случившемся. Постараться понять, как человечество изменилось за последние сто лет. При отборе произведений для концертной программы я руководствовался именно этим....Так, концерт открывается музыкальной волной надежды, веры в гуманизм. Дальше мы слышим леденящие душу военные ритмы. И заканчивается программа вопросом: "Что мы, люди, делаем дальше?"

Надвигающая катастрофа, ритм беды - эта часть программы представлена работой британского композитора Густава Теодора Холста "Марс, войну приносящий" из симфонической сюиты “Планеты”.