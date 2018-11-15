Тереза Мэй подтвердила полную приверженность плану «брексита»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность, что проект соглашения с Евросоюзом, который она выносит на голосование в Палату общин, является оптимальным, выражает волю британского народа и максимально защищает его интересы:

"Я верю всеми фибрами своей души, что взятый мною курс является верным для нашей страны и нашего народа. С самого начала я знала, что я хочу представить британскому народу, чтобы выполнить высказанную им волю на референдуме. Соглашение даст все то, что было обещано:со свободным передвижением будет покончено, ежегодные выплаты в ЕС прекратятся, мы выйдем из-под юрисдикции Европейского Суда, мы больше не будем участвовать в общей сельскохозяйственной политике и общей политике по рыболовству. Это соглашение соответствует приоритетам британцев".

Тереза Мэй ответила на критику предложенного плана как со стороны однопартийцев, так и со стороны оппозиции: