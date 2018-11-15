Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность, что проект соглашения с Евросоюзом, который она выносит на голосование в Палату общин, является оптимальным, выражает волю британского народа и максимально защищает его интересы:
Тереза Мэй подтвердила полную приверженность плану «брексита»
Тереза Мэй подтвердила полную приверженность плану «брексита»
"Я верю всеми фибрами своей души, что взятый мною курс является верным для нашей страны и нашего народа. С самого начала я знала, что я хочу представить британскому народу, чтобы выполнить высказанную им волю на референдуме. Соглашение даст все то, что было обещано:со свободным передвижением будет покончено, ежегодные выплаты в ЕС прекратятся, мы выйдем из-под юрисдикции Европейского Суда, мы больше не будем участвовать в общей сельскохозяйственной политике и общей политике по рыболовству. Это соглашение соответствует приоритетам британцев".
Тереза Мэй ответила на критику предложенного плана как со стороны однопартийцев, так и со стороны оппозиции:
"Никто не выдвинул никакого другого альтернативного предложения, которое бы, с одной стороны, отвечало бы воле народа, высказанной на референдуме, а с другой обеспечило бы отсутствие жесткой границы в Ирландии. Я разделяю некоторые опасения, но факт остётся фактом: в соглашении с Европейским союзом невозможно избежать восстановления прежней границы иначе как предоставив особый статус Северной Ирландии".
Британский премьер подчеркнула, что решение о выходе из Евросоюза принято и не подлежит пересмотру:
"На мой взгляд, второго референдума не будет. Мы попросили людей высказать свое мнение, они сказали, что из Европейского союза нужно выйти, и мы выйдем из Евросоюза и сделаем это 29 марта 2019 г."