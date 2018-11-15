59 кинофестиваль в Салониках: лучшим режиссером стал ... фотограф

В греческих Салониках отшумел 12-дневный Международный кинофестиваль: в этом году на крупнейший кинослет в Юго-Восточной Европе привезли 15 конкурсных картин плюс 200 с лишним для показа широкой публике.

Гран-При - статуэтку "Золотой Александр" - получил британец Ричард Биллингем за фильм "Рэй и Лиз". Это дебютная работа Биллингема, который до сих пор был более известен как фотограф. Фильм автобиографичен, в его центре - жизнь простой семьи на окраине Бирмингема в эпоху мер жесткой экономии Маргарет Тэтчер.