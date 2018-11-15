59 кинофестиваль в Салониках: лучшим режиссером стал ... фотограф

В греческих Салониках отшумел 12-дневный Международный кинофестиваль: в этом году на крупнейший кинослет в Юго-Восточной Европе привезли 15 конкурсных картин плюс 200 с лишним для показа широкой публике.
Гран-При - статуэтку "Золотой Александр" - получил британец Ричард Биллингем за фильм "Рэй и Лиз". Это дебютная работа Биллингема, который до сих пор был более известен как фотограф. Фильм автобиографичен, в его центре - жизнь простой семьи на окраине Бирмингема в эпоху мер жесткой экономии Маргарет Тэтчер.
Альфонсо де Вилаллонга. член жюри, композитор: "Мне многие картины показались интересными, по разным причинам. В целом уровень представленных работ был довольно высоким".
Кураторы фестиваля уже не в первый раз формируют программу с опорой на мифологию, историю или философские теории. В прошлом году за основу взяли идеи француженки Симоны Вейль, в этом году - эпизод из древнеримской истории "Отцелюбие римлянки" (история преданной дочери которая кормить грудью старого отца, обреченного на голодную смерть в тюрьме).
В рамках кинослета к сотрудничеству пригласили молодых греческих художников: им предложили посмотреть конкурсную программу и создать арт-объекты , отражающие тот или иной фильм.
Орестис Андреадакис, директор кинофестиваля: "Второй год мы организуем на фестивале выставки 15 молодых греческих художников. Каждый их них ищет вдохновение в картинах, заявленных в конкурсной программе. Мы верим, что кино сегодня - больше чем просто фильмы. Это - источник вдохновения для представителей других направлений в искусстве, площадка для развития непрерывного творческого диалога".
Фестиваль этого года представил беспрецедентно широкую площадку для греческого "квира": для показа были отобраны 38 картин, в том числе и ретроспективы .
Константин Гианнарис, режиссер: "Для меня особенность этого жанра - "квира" - в Греции отмечена изрядным отставанием, в политическом, художественном планах, от остальной Европы. Сегодня, к счастью, у нас есть блестящие образцы этого жанра как в кинематографе, так и в других арт-направлениях. Надеюсь, что художественный дефицит прошлого будет восполнен усилиями мастеров сегодняшнего дня. Возможно даже, мы создаем новый авангардистский тренд".
Особые симпатии жюри и публики получили работы чилийского дуэта Кристобаля Леона и Хоакина Косиньи. Мастера делают ставку на экспериментальное кино.
Кристобаль Леон, режиссер: "Мы нашли в кино возможность полностью реализовать все свои интересы. Кино - это и нарратив, и визуальные эффекты, пластика, рисунок, скульптурная лепка сюжета. Работа с использованием принципа "стоп-моушен", анимационных методов, позволяет нам всеобъемлюще раскрыть весь спектр наших интересов".
Россия была представлена на кинофестивале картиной "Подбросы" Ивана Твердовского, а также музыкальным фильмом "Лето" Кирилла Серебренникова о молодом Викторе Цое и андеграудной рок-культуре 1980-х годов.