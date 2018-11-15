Что происходит с ценами на бензин?

Грандиозная общественная акция намечена во Франции на выходные 17-18 ноября: сотни недовольных граждан собираются перекрыть дороги по всей стране. Кабинет французского президента Эммануэля Макрона оказался под давлением общества из-за роста цен на топливо.

Водители планируют заблокировать основные дороги и автомагистрали по всей стране. Вопрос о цене на бензин и дизель для автомобилей стал горячей темой в социальных сетях: публика недовольна растущими издержками на транспорт.

Однако президент Макрон настаивает на том, что государственные акцизы на топливо необходимо повысить для того, чтобы развивать более экологичные формы транспорта, и, похоже, сдаваться он не собирается. В проекте бюджета правительства на 2018 года было предусмотрено увеличение эко-налога на бензин - это часть налогов на топливо, которую выплачивают все потребители.

Во Франции этот налог именуют Contribution Climat-Énergie (CCE), или "Вклад в [борьбу за] климат и [чистые источники] энергии". Впервые его ввели пять лет назад, но из года в год налог CCE увеличивался, приводя к дополнительному давлению на цену углеводородов.

Среди французов о CCE знают немногие, поскольку налог был разработан без каких-либо публичных дебатов и введён, когда цена на нефть была ещё сравнительно низкой.

В 2019 году цена за тонна выбросов углекислого газа будет обходится во Франции в 55 евро, и это непременно отразится на цене бензина в виде дополнительных 10 центов за литр.

Но основным фактором в увеличении эко-налога во Франции стал всё же общий резкий рост цен на нефть в последние 10-15 лет.

Эко-налоги в других странах ЕС - явление довольно редкое. Пионером в этой области около 20 лет назад стала Швеция, где сегодня стоимость тонны выбросов CO₂ оценивается в 120 евро. В Великобритании был установлен предел цены на углеводородные выбросы в размере 20,41 евро за тонну.

В России "Экологический налог" стал предметом дебатов между властями и другими участниками рынка во второй половине 2018 года. В Минфине, где был разработан налог, утверждают, что он не ляжет дополнительной нагрузкой на плечи потребителя, а фактически придёт на смену ныне действующей платы за негативное воздействие на окружающую среду. По мнению Минфина, задача в том, чтобы сделать систему взимания экологических платежей более прозрачной и понятной.

Насколько разнятся цены на автомобильное топливо в странах Европы? Мы приводим для сравнения цену на литр бензина Аи-95 и на литр дизельного топлива в рублях по курсу ЦБ. Наряду со странами ЕС мы включили в статистику также Россию и Турцию.

Цены на бензин в Европе

Франция входит в десятку стран с самыми высокими ценами на бензин и на дизель. Согласно данным Европейской комиссии, литр Euro-Super-95 (примерный эквивалент российского Аи-95) обходится автомобилистам во Франции (в среднем) в 1,53 евро.

Однако без учёта налогов цена составляет практически треть от конечной цифры - всего 0,58 евро за литр!

Самая высокая базовая цена на бензин в ЕС - в Швеции, где литр обходится продавцам в 0,67 евро. Что касается цены с учётом налогов, чемпион здесь - Италия, где литр бензина в среднем по стране стоит 1,65 евро.

Польша и Румыния - страны Евросоюза с самой низкой ценой на горючее. Но и они не сравнятся по уровню розничных цен на бензин и дизельное топливо с восточными соседями ЕС - Россией и Турцией.

В середине ноября российский вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24" заверил, что в кризиса с бензином в стране "нет и быть не может". Но и предпосылок для существенного снижения цен на бензин на рынке сейчас нет. "Может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя... Пока в нашей стране сложившийся уровень добычи, уровень переработки, мировые цены на нефть не предполагают существенного снижения цен".

Между тем, в конце октября правительство РФ договорилось с производителями нефти о стабилизации цен на топливо. По сообщению РБК, достигнутое соглашение предусматривает "солидарную ответственность" для всех российских нефтяных компаний и фиксирует рекомендации, которые правительство давало нефтяникам ранее. Плюсы (для власти и потребителей) и минусы (для производителей) заморозки цен на бензин продолжают обсуждать игроки российского рынка углеводородов.