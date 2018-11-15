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Франция

Макрон - Трампу: "Франция США не вассал, а союзник"

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Макрон - Трампу: "Франция США не вассал, а союзник"

Макрон - Трампу: "Франция США не вассал, а союзник"
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Франция и США - союзники уже на протяжении более, чем двухсот с лишним лет, но союзнические отношения не означают, что Франция готова быть вассалом США. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу "ТФ 1", которое проходило на борту единственного французского авианосца "Шарль де Голль".

Фото Рейтер
Эммануэль Макрон на борту "Шарля де Голля"Фото Рейтер

Лидер Франции постарался избежать прямого ответа на серию твитов Дональда Трампа, в которых тот ставил Макрону "на вид" некоторые заявления последнего, касающиеся, в частности, европейской армии.

"Эммануэль Макрон предложил создать европейскую армию, которая обороняла бы от Китая, России и США. Но и в Первую, и во Вторую мировые войны на Францию нападала Германия. Они в Париже начали говорить по-немецки, пока Америка их не спасла" - Дональд Трамп

"Он занимается американской политикой, я не вступаю в полемику по этому поводу, я не отвечаю за положение дел в США, и я не думаю, что французы ожидают от меня реакции по этому поводу.

США - наш союзник, такова история наших отношений, и мы всегда останемся союзниками. Мы были вместе, когда нам было тяжело, мы были вместе в самые сложные моменты истории. Но быть союзником не означает принимать положение вассала. чтобы не быть вассалом США, нужно не зависеть от Америки в ряде позиций, а сохранять суверенность и идентичность как французам и как европейцам, - заявил президент Франции.

Были предположения, что серия твитов, в одном из которых Трамп прямо назвал французов националистами, каких свет не видывал,

"Более националистически настроенной страны, чем Франция, просто не существует, французы правильно все для себя решили" - Дональд Трамп

"Сделаем снова Францию великой!" - Дональд Трамп

стала реакцией на слова Макрона, заявившего, что национализм - есть предательство моральных ценностей.


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