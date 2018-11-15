Макрон - Трампу: "Франция США не вассал, а союзник"

Франция и США - союзники уже на протяжении более, чем двухсот с лишним лет, но союзнические отношения не означают, что Франция готова быть вассалом США. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу "ТФ 1", которое проходило на борту единственного французского авианосца "Шарль де Голль".

Лидер Франции постарался избежать прямого ответа на серию твитов Дональда Трампа, в которых тот ставил Макрону "на вид" некоторые заявления последнего, касающиеся, в частности, европейской армии.

"Эммануэль Макрон предложил создать европейскую армию, которая обороняла бы от Китая, России и США. Но и в Первую, и во Вторую мировые войны на Францию нападала Германия. Они в Париже начали говорить по-немецки, пока Америка их не спасла" - Дональд Трамп

"Он занимается американской политикой, я не вступаю в полемику по этому поводу, я не отвечаю за положение дел в США, и я не думаю, что французы ожидают от меня реакции по этому поводу.

США - наш союзник, такова история наших отношений, и мы всегда останемся союзниками. Мы были вместе, когда нам было тяжело, мы были вместе в самые сложные моменты истории. Но быть союзником не означает принимать положение вассала. чтобы не быть вассалом США, нужно не зависеть от Америки в ряде позиций, а сохранять суверенность и идентичность как французам и как европейцам, - заявил президент Франции.

Были предположения, что серия твитов, в одном из которых Трамп прямо назвал французов националистами, каких свет не видывал,

"Более националистически настроенной страны, чем Франция, просто не существует, французы правильно все для себя решили" - Дональд Трамп

"Сделаем снова Францию великой!" - Дональд Трамп

стала реакцией на слова Макрона, заявившего, что национализм - есть предательство моральных ценностей.