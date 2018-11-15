Путин: Абэ согласился вернуться к декларации 1956 г.

В четверг Путин подтвердил согласие японской стороны обсуждать мирный договор с Россией на основе декларации 1956 года. "Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации, как я сказал, далеко не все ясно. Там в принципе изложена только проблема, что СССР готов передать два острова южной части, но не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают", – добавил российский президент.

В 1956 г. СССР выразил принципиальную готовность передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. Но после того, как в 1960 г. Япония договорилась с США о размещении на своей территории американских военных баз, подготовка мирного договора прекратилась, чтобы возобновиться во времена Горбачёва. До сих пор Япония настаивала на передаче ей всех Южных Курил, включая Итуруп и Кунашир.