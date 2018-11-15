В Сдероте и Ашкелоне — израильских городах недалеко от границы с Сектором Газа — акции протеста местных жителей против договора о прекращении огня с группировкой ХАМАС. Эти населённые пункты регулярно подвергаются ракетным и миномётным обстрелам со стороны палестинских боевиков.
Протесты против прекращения огня
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Протесты против прекращения огня
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«Я против прекращения огня. Вы не представляете, как нам живётся в Ашкелоне. Постоянно ракеты, сирены, напуганные дети. Мы за полномасштабные удары, чтобы раз и навсегда покончить с этим».
Ранее в знак протеста против прекращения огня подал в отставку министр обороны Израиля Авигдор Либерман.
На этом фоне в Иерусалиме накануне четверо полицейских получили ранения в результате нападения на участок. Сообщается, что вооружённый ножом палестинец перелез через забор и атаковал стражей порядка. Нападавшего ранили и обезвредили. Полиция выясняет, были ли у него сообщники.