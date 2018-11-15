Греция: сокращения пенсий, возможно, не будет

У граждан Греции появилась надежда на то, что они не столкнутся с очередным сокращением пенсионных выплат и дальнейшим снижением доходов. Как сообщается, эксперты консультативного органа Еврогруппы пришли к выводу, что Афины смогут выполнить свои обещания перед кредиторами без изменений в системе обеспечения пенсионеров.