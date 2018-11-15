У граждан Греции появилась надежда на то, что они не столкнутся с очередным сокращением пенсионных выплат и дальнейшим снижением доходов. Как сообщается, эксперты консультативного органа Еврогруппы пришли к выводу, что Афины смогут выполнить свои обещания перед кредиторами без изменений в системе обеспечения пенсионеров.
Греция: сокращения пенсий, возможно, не будет
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Греция: сокращения пенсий, возможно, не будет
Несмотря на окончание третьей и последней программы кредитной поддержки, Греция все еще связана обязательствами поддерживать высокий первичный профицит госбюджета в размере 3,5 процентов ВВП. Власти страны утверждают, что справятся с задачей не прибегая к сокращениям пенсий. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшие недели на встрече министров финансов стран еврозоны.
В последнее время экономика Греции вернулась к росту, а безработица за пять лет сократиласьс 28 до 18%. Но этот показатель все еще остается самым высоким в еврозоне.