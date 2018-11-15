На рассмотрение глав государств и правительства 27 остающихся стран Евросоюза передано соглашение о выходе из него Великобритании.
Что в соглашении о "брексите"?
Что в соглашении о "брексите"?
В нём говорится, что Соединённое королевство будет частью единой таможенной территории на переходный период до 31 декабря 2020 года. Оно останется там и дальше, если стороны не заключат нового торгового соглашения.
Делается это для того, чтобы продолжали свободно перемещаться товары, и не пришлось восстанавливать контрольно-пропускные пункты на дорогах между Северной Ирландией и Ирландской республикой. Границу между ними исключают мирное Соглашение Страстной пятницы и неприемлимость самой идеи нового раздела острова.
Ольстер будет поддерживать экономические отношения с Евросоюзом по некоторым правилам единого рынка, но не будет отрезан от Великобритании морской границей или забором против контрабандистов от остальной Ирландии.
Постепенный разрыв многочисленных связей Великобритании с континентом начнётся после отмены ей членства в марте 2019 года и продлится, по сути, столько, сколько разрешит Евросоюз. Год окончания развода обозначен в документе как 20ХХ. Товарообмен всё это время будет беспошлинным, стандарты качества - одинаковыми.
Свобода передвижения рабочей силы в Соединённое королевство будет отменена, а нужных ему трудовых мигрантов будут отбирать с учётом их квалификации. Граждане ЕС, проживающией в Великобритании, и британцы, осевшие в ЕС, сохранят свои нынешние права, если формально зарегистрируются. Они смогут и дальше совершать поездки в обе стороны без виз, хотя и на ограниченное время, привозить к себе родственников.
Члены Евросоюза сохранят доступ к британским прибрежным водам. Предусматрено заключение нового соглашения о рыболовстве и квотах на добычу даров моря на переходный период.