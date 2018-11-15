Что в соглашении о "брексите"?

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На рассмотрение глав государств и правительства 27 остающихся стран Евросоюза передано соглашение о выходе из него Великобритании.

В нём говорится, что Соединённое королевство будет частью единой таможенной территории на переходный период до 31 декабря 2020 года. Оно останется там и дальше, если стороны не заключат нового торгового соглашения.