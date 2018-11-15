Два четырехметровых скелета динозавров - камптозавра и аллозавра - выставят на следующей неделе на аукционе "Естественная история" в Париже. Оба относятся к юрскому периоду. Они жили около 180 миллионов лет назад. За скелет травоядного камптозавра, который сохранился на 90 процентов, рассчитывают выручить от 500 000 до 700 000 евро. За хищника аллозавра, чей скелет сохранился на 55 %, от 600 до 800 тысяч.
Скелеты динозавров уйдут с аукциона
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Скелеты динозавров уйдут с аукциона
Палеонтолог Стефано Пикчини: "Оба скелета были найдены в очень известном месте в Соединенных Штатах в районе между Вайомингом и Ютой и относятся к юрскому периоду. Это было 180 миллионов лет назад. Динозавров находят по всему миру, но, главным образом, в Соединенных Штатах, где по закону разрешено проводить раскопки и собирать их останки на частной земле".
Всего на аукционе "Естественная история", который состоится 21 ноября в Париже, будут представлены 114 лотов, в том числе множество чучел диких животных.