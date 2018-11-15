Скелеты динозавров уйдут с аукциона

Два четырехметровых скелета динозавров - камптозавра и аллозавра - выставят на следующей неделе на аукционе "Естественная история" в Париже. Оба относятся к юрскому периоду. Они жили около 180 миллионов лет назад. За скелет травоядного камптозавра, который сохранился на 90 процентов, рассчитывают выручить от 500 000 до 700 000 евро. За хищника аллозавра, чей скелет сохранился на 55 %, от 600 до 800 тысяч.