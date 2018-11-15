"Бабье лето" планетарного масштаба

Обильные осадки отмечены в Мексике и США. Влажно было и на юге Европы, в отличие от остальной части континента, где октябрь был сухим. Португалия встретила удар урагана "Лесли", который, слабея, двигался на восток. Испании октябрь принёс перепады температуры, наводнения и штормы.