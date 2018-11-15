В октябре земной шар был заметно теплее среднестатистических показателей этого месяца.
"Бабье лето" планетарного масштаба
"Бабье лето" планетарного масштаба
Обильные осадки отмечены в Мексике и США. Влажно было и на юге Европы, в отличие от остальной части континента, где октябрь был сухим. Португалия встретила удар урагана "Лесли", который, слабея, двигался на восток. Испании октябрь принёс перепады температуры, наводнения и штормы.
Во многих регионах Италии проливные дожди привели к затоплениям местности, разрушениям и гибели людей.
Последние 12 месяцев было чрезвычайно тёплыми в Арктике; температура выше среднего преобладала на большей части суши и океана.
Парижское соглашение по климату ставит целью удержать потепление "значительно ниже" двух градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем.