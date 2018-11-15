После отставки Рааба фунт в свободном падении

Выход Великобритании из Евросоюза кажется то невозможным, то почти свершившимся - иногда в течение дня. Соответственно меняется обменный курс британской и европейской валют.

В среду фунт стерлингов взлетел - когда Соединённое королевство вроде бы решило остаться в таможенном союзе, придерживаться правил единого рынка, а значит, будут гладко продолжаться производство и обмен товаров.

Тенденция развернулась в четверг, после отставки ответственного в кабинете за «брексит» Доминика Рааба. Рынки предположили, что сделки между Лондоном и Брюсселем не будет, Великобритания разорвёт экономические узы c 27-ю союзниками, останется один на один с порой враждебным миром, страны которого не так уж рвутся заключать с ней коммерческое соглашение, тем более, что продавать ей, помимо финансовых услуг, особенно нечего. Как результат, фунт находится в свободном падении.