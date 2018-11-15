Евросоюз сохраняет спокойствие и действует последовательно, глядя на политический хаос в покидающей его Великобритании. В Страсбурге представитель ЕС на переговорах по «брекситу» проинформировал евродепутатов о достигнутом с ней соглашении. Проект этого «свидетельства о разводе» занимает 585 страниц.
Выжидательная позиция по "брекситу"
Выжидательная позиция по "брекситу"
«Мы достигли важной точки долгих и чрезвычайных переговоров, - сказал Мишель Барнье. - Это важная точка, потому что на её основе мы сможем укреплять взаимное доверие, необходимое для строительства будущих отношений».
Координатор Европарламента по прекращению британского членства считает, что ЕС предложил наиболее выгодную для обеих сторон сделку:
«Это соглашение учитывает как решение британского народа о выходе из ЕС, так и меры по предотвращению нежелательных сценариев, различных сбоев в экономике, - сказал Ги Верхофстадт, - Мы договорились о том, как уберечь от катастрофы экономику ЕС и экономику Соединённого Королевства. Это очень важное достижение».
Премьер Тереза Мэй без особого успеха "продавала" сделку своим депутатам.
На брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии не стал отвечать на вопросы о Великобритании, уже рассматривая её как третью страну.
«Мы не будем комментировать какие-либо политические события внутри Соединённого Королевства, - сказал Маргаритис Схинас. - Нашими партнерами по переговорам являются премьер-министр Мэй и её правительство, мы будем и дальше проявлять добрую волю и работать с ними».
На совместной пресс-конференции с президентом Южной Африки председатель Совета ЕС подтвердил своё предложение провести 25 ноября саммит по «брекситу»:
«ЕС готов оформить окончательную сделку с Соединённым Королевством в ноябре, - сказал Дональд Туск. - Мы также готовы к сценарию, что сделки не будет».
Целостность Евросоюза, а может быть, и Соединённого Королевства, зависит теперь от предложений, решений и действий политиков в Лондоне.