Выжидательная позиция по "брекситу"

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Евросоюз сохраняет спокойствие и действует последовательно, глядя на политический хаос в покидающей его Великобритании. В Страсбурге представитель ЕС на переговорах по «брекситу» проинформировал евродепутатов о достигнутом с ней соглашении. Проект этого «свидетельства о разводе» занимает 585 страниц.

«Мы достигли важной точки долгих и чрезвычайных переговоров, - сказал Мишель Барнье. - Это важная точка, потому что на её основе мы сможем укреплять взаимное доверие, необходимое для строительства будущих отношений».