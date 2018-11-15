Божоле Нуво прибыло

Как говорят французы: "Божоле Нуво эт арриве" - прибыло. Бочки с молодым вином из района Божоле катят по улицам Лиона. Согласно французскому законодательству, такое вино не может поступить в продажу до третьего четверга ноября. Поэтому люди ожидают полуночи, чтобы его попробовать всего через несколько недель после сбора винограда. Лион, расположен всего в двадцати километрах от Божоле, и ежегодно здесь проходит большой праздник в честь молодого вина. Желающие первыми продегустировать Божоле Нуво съезжаются со всех концов мира.