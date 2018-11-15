Как говорят французы: "Божоле Нуво эт арриве" - прибыло. Бочки с молодым вином из района Божоле катят по улицам Лиона. Согласно французскому законодательству, такое вино не может поступить в продажу до третьего четверга ноября. Поэтому люди ожидают полуночи, чтобы его попробовать всего через несколько недель после сбора винограда. Лион, расположен всего в двадцати километрах от Божоле, и ежегодно здесь проходит большой праздник в честь молодого вина. Желающие первыми продегустировать Божоле Нуво съезжаются со всех концов мира.
Божоле Нуво прибыло
Божоле Нуво прибыло
"Мы из Японии. Наш друг рассказал нам об этом фестивале, поэтому мы пришли сюда сегодня. Это так интересно. Просто замечательно", - говорит эта туристка.
"Я из Испании, и здесь впервые".
Вопрос: "Вам нравится?"
"Да, очень. Это здорово!", - говорит эта девушка.
"Мы из Индии - студенты. В прошлом году уже были на празднике Божоле, поэтому мы знаем эту традицию", - рассказывает этот парень.
"Это часть культуры региона, и мы здесь, чтобы отпраздновать этот момент", - говорит этот молодой человек.
"Я из Чехии, и нам это нравится", - говорит этот мужчина.
После того, как вино из бочек разливается по бокалам, довольные дегустаторы веселятся оставшуюся часть ночи, наслаждаясь музыкой и общением.
Чинция Рицци, euronews: "Сотни людей собрались здесь, на площади Сен-Жан, отпраздновать прибытие Божоле Нуво. Здесь люди разных национальностей, так как это вино хорошо известно во всем мире. Они пришли сюда, чтобы продегустировать вино, посмотреть шоу, повеселиться и отпраздновать по давней традиции".