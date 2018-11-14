Отопительный сезон, который должен был начаться 15 октября, так и не наступил в более чем десяти городах Украины. "Нафтогаз" отказывается поставлять газ 22 теплоснабжающим предприятиям из-за непогашенных долгов за топливо. За период 2014-2018 гг. суммарная задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла с 12 млрд гривен до 38 млрд.
Мёрзнущие украинцы просят включить отопление
Мёрзнущие украинцы просят включить отопление
Из-за отсутствия отопления власти города Смела Черкасской области ввели с понедельника чрезвычайное положение, перевели школьников на дистанционное обучение и были вынуждены закрыть больницу.
"Без отопления температура в палатах опускается до 12 градусов. Такая температура представляет смертельный риск для людей. Поэтому мы приняли решение закрыть больницу", – объясняет директор больницы Игорь Ищенко.
В знак протеста против ситуации с теплоснабжением жители Смелы во вторник перекрыли трассы, ведущие в Киев. 12 ноября в Кривом Роге протестующие подожгли шины возле здания газораспределительной компании, а затем самовольно сорвали пломбы с опечатанных котельных. В среду акции протеста прошли также в Киеве и Одессе.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возложил ответственность за топливный кризис на местные власти. Оппозиция обвиняет в кризисе правительство и политику повышения цен на газ, которая проводится по указанию Международного валютного фонда.