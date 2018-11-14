Главное - не победа, главное - участие... в преобразовании мира и построении лучшего будущего. Оргкомитет летних Олимпийских Игр в Токио -2020 и Организация Объединённых Наций будут работать сообща для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Соответствующее соглашение было подписано в среду.
ОИ-2020: спорт высших достижений ЦУР
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ОИ-2020: спорт высших достижений ЦУР
"ООН понимает, что спорт может оказывать огромное влияние на отдельных людей и общество в целом. Мы давно признали роль спорта в поддержании мира и устойчивом развитии", - сказала на пресс-конференции заместитель Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Алисон Смейл.
Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года включает борьбу с нищетой и голодом, гендерным неравенством, решение проблем в сферах образования, здравоохранения и другие цели и задачи экономического, социального и экологического плана.