Пять фактов о празднике "Божоле нуво"

Несколько фактов об этом празднике и вине, которое его вдохновило.

Каждый год в мире производят 28 миллионов бутылок божоле нуво. Несколько миллионов отправляется в США и около семи миллионов - в Азию.

Это самое известное молодое вино Франции

Молодое вино (во Франции его называют "primeur") - это вино, которое получают из винного сусла, бродившего очень короткое время. Божоле нуво, к примеру, появляется на полках уже через шесть-восемь недель после сбора винограда.

Для того, чтобы вино поспело быстрее, производители используют специальные технологии и дрожжи. Именно поэтому божоле нуво не в почете у знатоков вина.

Каждый третий четверг ноября

День "Божоле нуво" празднуют с 1985 года. Виноделы приняли решение выпускать вино в продажу каждый третий четверг ноября.

Бутылки развозят по магазинам по всему миру за несколько дней до праздника с условием, что оно будет храниться на складах до полуночи со среды на четверг.

Главное торжество проходит в Лионе, где производители прокатывают бочки с божоле нуво по центру города и затем открывают их.

Где выращивают божоле?

Божоле нуво производят в винодельческом регионе Божоле к северу от Лиона. Хотя он находится в исторической части Бургундии, его вина не имеют права называться бургундскими.

Регион разделен на 12 аппелласьонов - требований к вину, выращиваемому на определенной территории, - но божоле нуво делают только в аппеласьонах Божоле и Божоле Виллаж.

Производство вина строго регламентировано

Божоле нуво производят из винограда сорта черный гамэ, не удаляя шкурку. Благодаря высокому содержанию танинов, она придает божоле нуво вяжущий привкус.