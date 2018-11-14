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Принцу Чарльзу - 70

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Принцу Чарльзу - 70

Принцу Чарльзу - 70
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Наследник британского престола, старший сын королевы Елизаветы II - Принц Чарльз - отмечает 70-летие. По этому случаю Букингемский дворец опубликовал фото, на котором юбиляр запечатлён в кругу монаршей семьи.

Чарльз Филипп Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года. Наследником трона он стал в трёхлетнем возрасте, когда его мать взошла на престол. Его королевское высочество учился в Кембриджском университете, прошёл военную службу в британских ВМС, в 21 год получил титул принца Уэльского.

Ярый защитник окружающей среды и борец за права человека, Принц Чарльз патронирует свыше 400 благотворительных и общественных организаций.

Биографы полагают, что бразды правления своему старшему сыну Елизавета II передаст уже через несколько лет, когда ей исполнится 95.


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