Майкл Пенс: "Гонениям на рохинджа нет прощения"

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Чего удалось добиться властям Мьянмы в решении проблемы преследований в отношении мусульман-рохинджа, сотни тысяч которых были вынуждены покинуть свои дома из-за гонений со стороны военных? Ответ на этот вопрос хотели бы услышать представители американской администрации, о чем на встрече с госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявил вице-президент США Майкл Пенс:

"Я бы очень хотел услышать о прогрессе, который был достигнут в решении проблемы вокруг рохинджа. Эта трагедия тронула сердца миллионов американцев. Из-за жестокости и гонений со стороны военных и линчевателей бежать в Бангладеш были вынуждены 700 тысяч рохинджа, и этому нет прощения".