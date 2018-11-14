Победы "воинов" и "ракет"

"Денвер Наггетс", блестяще начавшие этот сезон НБА, потерпели четвертое поражение подряд. На своей площадке они уступили "Хьюстон Рокетс" – 99:109. Больше всего "ракетам" помогли Клинт Капела, заработавший 24 очка, и Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл – он записал на свой счет 22 очка и 11 передач. Наибольшее количество очков "Денверу" принес Монте Моррис – 19, дабл-дабл в активе Николы Йокича.