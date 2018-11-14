"Денвер Наггетс", блестяще начавшие этот сезон НБА, потерпели четвертое поражение подряд. На своей площадке они уступили "Хьюстон Рокетс" – 99:109. Больше всего "ракетам" помогли Клинт Капела, заработавший 24 очка, и Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл – он записал на свой счет 22 очка и 11 передач. Наибольшее количество очков "Денверу" принес Монте Моррис – 19, дабл-дабл в активе Николы Йокича.
Победы "воинов" и "ракет"
Победы "воинов" и "ракет"
Впрочем, несмотря на поражение, "Наггетс" по-прежнему держатся в первой тройке турнирной таблицы на Западе, а "Рокетс" занимают четвертую строчку с конца.
В тот же день в Окленде встретились "Голден Стэйт Уорриорз" и "Атланта Хоукс". Перед действующими чемпионами НБА стояла ответственная задача – реабилитироваться после поражения от "Лос-Анджелес Клипперс". Но первый период закончился в пользу "Атланты". Вырваться вперед "воины" смогли только в третьей четверти.
Лучший результат в этом матче показал Кевин Дюрант, набравший 29 очков. Дабл-дабл – на счету его партнера по команде Юнаса Йеребко.
По итогам встречи "Уорриорз" закрепились на первой строчке турнирной таблицы западной конференции, а "Атланта Хоукс", пятый раз подряд уступившие противникам, занимают предпоследнее место на Востоке.