Суперкомпьютер для прогнозирования погоды

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Когда-то в этом здании в Болонье, где накануне собрались ученые и метеорологи со всей Европы, находилась табачная фабрика, а через два года здесь заработает суперкомпьютер. Он позволит синоптикам с большей точностью предсказывать изменения погоды. Но, по признанию директора Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Флоранс Рабье, пока ученые не знают, как именно будет выглядеть это устройство.

"Мы хотим двигать науку вперед, хотим, чтобы этот суперкомьютер помогал нам предсказывать наступление жаркой или холодной погоды в Европе с за две-три недели. Это не так просто, но мы очень хотим решить эту задачу", - говорит Рабье.