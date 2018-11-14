Пять лет назад композиция Take me to church достигла первых строчек нескольких музыкальных чартов, и сегодня ирландский певец Хозиер надеется повторить успех. На этот раз его "оружием" будет композиция Nina cried power. По словам исполнителя, эта песня посвящена Нине Симон и другим музыкантам 20 века, которые не боялись плыть против течения.
Новое "оружие" автора Take me to church
Новое "оружие" автора Take me to church
"Я хотел написать песню, которая давала бы людям надежду. Я хотел отдать дань памяти артистам 20 века, которые выступали против... которые защищали то, что им казалось важным. Моя песня – своеобразная благодарность этим музыкантам", - говорит исполнитель.
Видео на песню Take me to church собрало на Youtube более 240 миллионов просмотров. В клипе рассказывается история гомосексуальной пары, которая сталкивается с жестокими проявлениями гомофобии со стороны общества.
"Я всегда говорил, что католическая церковь лицемерна..." По словам Хозиера, именно разочарование религией подтолкнуло его к написанию этой песни.