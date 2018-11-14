Новое "оружие" автора Take me to church

Пять лет назад композиция Take me to church достигла первых строчек нескольких музыкальных чартов, и сегодня ирландский певец Хозиер надеется повторить успех. На этот раз его "оружием" будет композиция Nina cried power. По словам исполнителя, эта песня посвящена Нине Симон и другим музыкантам 20 века, которые не боялись плыть против течения.