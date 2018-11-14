Германия: первое за три года сокращение экономики

Экономика Германии в третьем квартале текущего года сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2%. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Это первое снижение объема ВВП страны с 2015 года. Эксперты объяснили падение ВВП в первую очередь, внешнеэкономическими факторами. Среди причин называют сокращение экспорта из ФРГ и убытки автопрома. Аналитики не связывают происходящее с началом рецессии.