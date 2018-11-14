Экономика Германии в третьем квартале текущего года сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2%. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Это первое снижение объема ВВП страны с 2015 года. Эксперты объяснили падение ВВП в первую очередь, внешнеэкономическими факторами. Среди причин называют сокращение экспорта из ФРГ и убытки автопрома. Аналитики не связывают происходящее с началом рецессии.
Германия: первое за три года сокращение экономики
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Германия: первое за три года сокращение экономики
Саша Вакулина euronews:"Хотя этот фактор скорее является временным явлением, сокращение ВВП оказалось более значительным, нежели ожидалось. Растут опасения относительно влияния на экономику ФРГ напряженности в мировой торговле. Германия - одна из крупнейшик в мире экономик, ориентированных на экспорт. Торговая война между США и Китаем может оказать долгосрочное влияние на немецкие предприятия".
Министр экономики ФРГ Петер Альмайер отметил, что Германия выступает за снижение торговых барьеров и сокращение существующих пошлин, а не введение новых.