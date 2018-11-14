"Фантастические твари" возвращаются

"Поттероманы" ликуют. Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" выходит в прокат в европейских странах. Фэнтези британского режиссёра Дэвида Йейтса - вторая часть новой кинофраншизы по сценарию Джоан Роулинг. Сюжет переносит зрителей в Европу 1930-годов, во вселенную Гарри Поттера, правда, до его появления на свет.

"В книгах так много говорится о Дамблдоре, о его детстве, о юности, молодости. Уже есть две замечательные киноинтерпретации его образа в более старшем возрасте. Мне же нужно было пройти где-то посередине, при этом докопаться до самой сути. Для меня как актёра это был важный путь", - пояснил Джуд Лоу, приехавший на премьеру картины в Лондоне.

"Мне нравится то, как Роулинг выбивает почву из-под ваших ног всякий раз, когда вы начинаете чувствовать себя комфортно в той или иной роли. В этом заключается некая интрига" , - делится впечатлениями Эдди Редмэйн.

Первый фильм серии - "Фантастические твари и где они обитают" - вышел два года назад. Только в Северной Америке он собрал свыше 200 миллионов долларов, а за её пределами - около 600 миллионов. Но второму фильму Дэвида Йейтса кинокритики прочат ещё больший успех.

В российский прокат лента выходит 15 ноября.